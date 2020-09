L’agglomération de Voiron, en Isère, s’est dotée en 2017 d’une salle presque exclusivement dédiée au badminton, sur une zone d’activité spécialisée en sport et loisirs. L’équilibre financier reste encore à trouver, mais le club se développe… Comme la notoriété de ce territoire.

Dans le milieu badiste, la salle Everest de Voiron, en Isère, est quasiment aussi connue que son homonyme montagnard. Cet équipement est l’un des rares en France à être dédié au badminton, ce presque à 100 %, puisqu’il n’est que ponctuellement utilisé aussi pour du basket (avec un parquet amovible). Son sol est ainsi tracé uniquement des neuf terrains de badminton et est bicolore, ce qui rend le volant plus visible. L’éclairage est conçu de manière à éviter l’éblouissement, et le traitement de l’air exclut toute perturbation de la trajectoire des volants.

Une salle dédiée au badminton

La salle Everest tient son nom de ses 13 mètres de plafond, qui lui font dominer tous les bâtiments voisins du campus Brunerie, le pôle d’équipements et d’entreprises de la filière sport-loisirs créé par la communauté[…]