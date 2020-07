Vittel met le cap sur l’hypoxie

Créé en 1972 avant les JO de Munich, le centre de préparation omnisport de Vittel se positionne aujourd’hui pour recevoir le label des JO 2024 à Paris. Son projet doit améliorer ses équipements d’athlétisation et de récupération avec, notamment, de l’hypoxie.

Né en 1972 pour accueillir l’Équipe de France avant les JO de Munich, le centre de préparation omnisport (CPO) de Vittel, dans les Vosges, allie l’accueil du haut niveau et une vocation municipale. « À l’époque, notre ville cherchait aussi à dynamiser son tourisme », ajoute Nicole Charron, adjointe au tourisme, au thermalisme et aux sports.

Concentration

Aujourd’hui, « le sport génère ici sa propre économie touristique, avec sa centrale de réservation et plus de 70 événements par an. Nous accueillons 5 000 stagiaires, dont un tiers de haut niveau », note Christophe Morin, directeur du CPO. Équipé pour vingt disciplines en[…]