Vers un nouveau modèle de sponsoring ?

Le modèle de fonctionnement des clubs sportifs amateurs est fortement questionné par la crise du Covid-19. À partir de la rentrée, La Centrale du Sport proposera un nouveau dispositif pour rapprocher les clubs amateurs des annonceurs et équipementiers… nationaux.

Le budget moyen d’un club sportif est de 52 700 euros, à en croire une étude (1) réalisée par le Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges et le cabinet Olbia Conseil. La part principale est apportée par les adhésions (42 %). Viennent ensuite les parties événementiel/animation (26 %), subventions publiques (16 %), partenariats (9 %) et le poste « Autres » (7 %).

Pertes sèches

Avec la crise du Covid-19, de nombreuses incertitudes pèsent les parts adhésions et subventions. Les recettes liées à l’organisation de manifestations printanières et estivales (tournois, vide-­greniers…) sont en chute libre : 6 745 euros en[…]