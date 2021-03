Une proposition de loi vise à renforcer la pratique sportive durant le cursus scolaire et universitaire

Michel Savin Sénateur a déposé une proposition de loi visant à renforcer la pratique sportive durant le cursus scolaire et universitaire.

Selon l’exposé des motifs « la pratique sportive doit devenir aujourd'hui un pilier reconnu de l'éducation en France. Souvent ignoré et observé au travers du prisme de la compétition, le sport est pourtant central dans l'apprentissage des valeurs, du respect, de la cohésion sociale, de la santé et du dépassement de soi. Bien qu'il soit présent dans les programmes scolaires à l'ensemble des niveaux sous la forme de d'éducation physique et sportive (EPS), l'enseignement de pratique sportive connait toutefois de réelles carences. Il s'agit pourtant, selon les niveaux, du troisième taux horaire d'enseignement prévu par les programmes scolaires. De nombreux rapports ont pointé ces manquements, notamment celui de la Cour des comptes de septembre 2019, édifiant à ce sujet. »

A travers 12 articles les sénateurs proposent :