Une proposition de loi visant à démocratiser le sport

La proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, n° 3808, a été déposée fin janvier à l’Assemblée nationale. Elle remplace le projet de loi Sport et société.

Organisée autour de trois titres et douze articles, la proposition de loi est loin d’être le grand projet de loi Sport et société annoncé à maintes reprises par Laura ­Flessel et Roxana Maracineanu.

Le développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre

Parmi les dispositions, il faut retenir la mise en place de plans sportifs locaux pour les collectivités du bloc communal volontaires. Ces plans associent tous les acteurs du sport au niveau local : collectivités territoriales, associations, mouvements sportifs, acteurs économiques, acteurs de la santé, établissements scolaires, professionnels du secteur de l’activité physique adaptée et établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Ces plans sont destinés à nourrir les diagnostics territoriaux réalisés dans le cadre des conférences régionales du sport.

À noter également une disposition qui vise à ajouter le sport santé et les savoirs sportifs fondamentaux aux huit thématiques de la conférence régionale du sport.

Le renouvellement de la gouvernance fédérale

Le texte propose un renouvellement de la gouvernance fédérale avec la parité intégrale au sein des instances nationales et déconcentrées[…]