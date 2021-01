Une PPL sport et société avant la fin du mois ou rien

Annoncée en décembre 2017 par Laura Flessel pour début 2019 « je souhaite présenter début 2019 devant le Parlement un projet de loi « sport et société » visant à encourager la pratique pour tous et partout, tout au long de la vie. Une loi pour le sport du quotidien, le sport plaisir, le sport santé, le sport éthique. Une loi qui parle aux gens. » puis par Roxana Maracineanu avec « un projet de loi prévu fin mars 2020 », la loi sport et société est-elle en train de devenir l’arlésienne des ministres des sports ?

En tout cas, plus de projet de loi à l’horizon mais une proposition de loi, donc déposée par les députés et non le gouvernement. Certains députés y tiennent pour pouvoir afficher une loi avant les élections de 2022. Une loi courte selon nos informations. Une loi organisée autour de 3 sujets : la démocratisation des pratiques, la gouvernance des fédérations et, la réglementation et le financement. Une dizaine d’articles... Seulement.

Il faut rappeler que « le projet de loi confortant les principes de la République » est actuellement en débat. La commission spéciale de l’Assemblée nationale a auditionné la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu. Il s'agit, selon elle, de les responsabiliser tout en renforçant leur autonomie.

En attendant, il y a urgence. Si la PPL n’est pas déposée avant la fin du mois, il n’y aura pas de loi sport et société.