"Une mutualisation ne peut être que l’aboutissement d’un projet de territoire partagé"

Mutualisation des services entre deux collectivités : missions, avantages, évolutions possibles… Entretien avec Bertrand Rioualen, directeur des sports et du nautisme de la ville de Brest et de Brest métropole.

Quelles sont vos missions ?

J’assure le management d’une équipe d’environ 200 personnes, le fonctionnement quotidien de la direction et les services rendus aux usagers. La particularité de mon poste est de travailler pour deux collectivités, la ville et la métropole.

Le périmètre ville concerne les stades et les gymnases ainsi que les animateurs sportifs. Côté métropole, ce sont les piscines, le nautisme et le centre de médecine du sport avec le suivi des trois délégations de service public. Les services communs regroupent l’administration et la gestion.

Dans le périmètre des compétences des deux collectivités, la direction des sports coordonne l’événementiel sportif ainsi que les subventions pour le sport amateur et les clubs élite. Je participe[…]