Un plan de relance du sport transformé en fonds de solidarité financé par les collectivités locales ?

« Jeudi l’agence nationale du sport réunira ses membres pour arbitrer la création d’un fonds de soutien d’urgence, d’un fond de solidarité travaillé avec les collectivités » a annoncé la ministre des sports ce mardi 23 juin à l’Assemblée nationale en réponse à une question de Belkhir Belhaddad député de Moselle.



Selon nos informations, il s’agit de réaffecter des fonds qui n’ont pas été consommés en raison de la crise du Covid 19. Ce fond d’un montant de 10 à 15 M€ viendrait en soutien aux dispositifs portés par les collectivités qui ont pour une grande majorité mis en place des dispositifs de soutien au sport amateur.



Au final si cette information est confirmée le montant du plan de relance du ministère des sports contrairement au tourisme (35 milliards) et à la culture (1,3 milliard) serait de zéro euros !

Et la ministre d’annoncer un pacte d’union nationale des acteurs du sport en septembre ! Il serait effectivement temps que tous les acteurs s’engagent « pour mieux faire ensemble » et que l’agence fonctionne comme un GIP et non pas comme l’ancien CNDS !



