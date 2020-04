Un bâtiment sportif sert de centre de décontamination

« Risque biologique. Attention. Zone contaminée »… Affiché à l’entrée, le message est un brin anxiogène. Le 24 mars dernier, l’association nazairienne Secours Assistance Médicale a ouvert un centre de décontamination Covid-19, à Trignac (Loire-Atlantique), dans ce qui ressemble à un gymnase, mis gracieusement à disposition, par la ville. « C’est plus précisément un club-house, doté de vestiaires et de douches, et qui était utilisé par un club de football qui s’est arrêté », souligne Claude Aufort, le maire.

Des forces vives et du matériel

« Oui, dans l’absolu, tous les gymnases de France pourraient être ainsi transformés », enchaîne Aurélien Noguet, infirmier et président d’une association agréée « Sécurité civile » et habituée à couvrir des festivals de musique, des marathons ou autres courses nature. « Avec la crise sanitaire, tous nos événements ont été annulés. Du coup, nous avions sollicité la préfecture, les mairies de Saint-Nazaire et de Trignac pour leur faire part de nos disponibilités pour aider ».

Les collectivités ont été les plus promptes à faire appel à cette association qui compte 45 adhérents : médecins (urgentistes…), infirmiers-infirmières, pharmaciens… Des forces vives donc, mais aussi du matériel : « nous sommes équipés comme l’est un Samu en termes de réanimation, par exemple. Nous avions aussi quelques stocks de masques et de sur-blouses ».

Un tunnel de décontamination

« Au départ, il avait été évoqué avec la préfecture, de mettre ce local à disposition de publics précaires », poursuit Aurélien Noguet. Finalement, l’idée d’un centre de décontamination a rapidement intéressé quantité de soignants libéraux angoissés à l’idée de ramener le virus à la maison ou de le transmettre à des patients. « Nous y avons installé un tunnel de décontamination », reprend Aurélien Noguet. « Les soignants cheminent, sans se croiser ni possibilité de faire demi-tour, entre déshabillage, première douche, rinçage, seconde douche, rinçage, séchage et habillage.

Donner des idées sur d’autres territoires

Pour l’heure, nous accueillons essentiellement des infirmières qui réalisent des tournées spécifiques auprès de patients infectés. Mais le centre est bien sûr ouvert aux médecins, kinésithérapeutes et sages-femmes qui côtoient eux aussi des malades », ajoute Aurélien Noguet.

Le maire de Trignac est en tout cas ravi de cette contribution : « avec la mairie de Saint-Nazaire qui nous a mis en relation avec l’association Secours Assistance Médicale, nous trouvons cette idée très pertinente et très utile. Si elle pouvait donner des idées sur d’autres territoires, ce serait tout bénéfice ».