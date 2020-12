Sur le terrain les acteurs du sport sont excédés par le manque d’anticipation du ministère

« Jamais en 20 ans je n’ai vu une telle désorganisation, une telle improvisation » se plaint un conseiller dans une direction départementale. On apprend les infos par twitter poursuit ce directeur des sports excédé.

Du côté des collectivités territoriales, on a peu goûté la publication du décret la veille de la mise en place des nouvelles mesures (samedi dernier). Pas forcément la faute du ministère puisque le décret traite de tous les sujets.

Pour autant le ministère ajoute de la complexité « nous avions eu l’habitude d’avoir des messages flous du ministère des Sports » constate ce directeur des sports et de poursuivre « non seulement le ministère n’est pas associé aux conférences de presse du Premier ministre contrairement à la culture mais lorsqu’il intervient, il apporte des contradictions évidentes alors que le décret semblait assez précis ».

C’est vrai que certaines fédérations sportives ont annoncé la reprise des activités, comme le rugby : « La Fédération de rugby autorise la reprise des entraînements amateurs » et tout ceci avec la bénédiction du ministère. Et pourtant le décret annonce clairement que les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour :

- les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures

- les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

Mais aussi que les vestiaires collectifs sont fermés...

« Finalement nous faisons ce qui nous semble être le moins illogique... » conclut ce directeur des sports et ce ne sont pas les collègues de l’Etat qui vont le leur reprocher.