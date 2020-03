Sport et politique : " La difficulté pourra être de veiller à une certaine indépendance et neutralité"

Similitudes dans la façon d'accéder au pouvoir, associations et pouvoir local, place du sport dans les conseils municipaux… Michel Koebel, professeur de sociologie, chercheur au laboratoire « Sport et sciences sociales », de l'université de Strasbourg, a répondu à nos questions.

En quoi les champs sportif et politique se rapprochent-ils dans la façon d’accéder au pouvoir et de l’exercer ?

Il existe effectivement de nombreuses similitudes. Dans les deux cas, nous sommes sur un processus démocratique, qui requiert des compétences spécifiques. En particulier des diplômes qui constituent un puissant filtre social : on ne trouve que 6 % d’ouvriers parmi les présidents d’associations (The Conversation, 30 novembre 2019) – et ce chiffre tombe à 1 % dans celles qui ont plus de vingt salariés. De la même façon, on ne compte que 0,8 % d’ouvriers parmi les maires des communes de plus de 2 500 habitants. La prise de parole en public[…]