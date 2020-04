Sport et déconfinement : que dit le conseil scientifique ?

Le conseil scientifique est peu prolixe sur le sport. Dans son dernier avis du 20 avril le mot sport n’y figure d’ailleurs pas. Pas plus que footing, jogging, ou autre forme de pratique.

Le conseil scientifique fixe des règles applicables à tous les ERP, donc aux équipements sportifs dans lesquels « chacun doit respecter strictement la règle de distance physique d’un mètre au moins de part et d’autre ».

Quant aux lieux de rassemblement du public, le conseil scientifique estime nécessaire de maintenir fermés ou interdits tous les lieux et évènements qui ont pour objectif ou conséquence de rassembler du public en nombre important, qu’il s’agisse des salles fermées ou de lieux de plein air.

Rien non plus dans la note du 24 avril « Enfants, écoles et environnement familial dans le contexte de la crise COVID-19 » , note qui a pour objectif d’indiquer les conditions sanitaires minimales d’accueil dans les établissements scolaires et les modalités de surveillance des élèves et des personnes fréquentant ces établissements à partir de la rentrée des classes du 11 mai 2020.

Le chapitre consacré aux activités périscolaires rappelle qu’elles sont essentielles à mettre en oeuvre et doivent bénéficier d’une attention particulière. Voici les recommandations :

« Le temps périscolaire implique un brassage des enfants et il devra être contrôlé et organisé. Dans le cas d’un enfant participant à des activités périscolaires découvert positif, la recherche de cas contacts devra se faire parmi les enfants de la même classe et chez les enfants ayant participé aux même activités. Si plusieurs enfants contacts sont positifs, la fermeture de l’établissement pourra se discuter au cas par cas. »