Soutien au sport : il était temps Monsieur le Président !

Comme disait le Général de Gaulle « dans ce pays si je ne fais pas tout moi même ». 60 ans après, le président de la République a pris le choses en main et a annoncé plusieurs mesures de l'ordre de 400 M€ au total après une réunion de près de deux heures et demi avec les acteurs du sport à l'Élysée, en fin de matinée.

Depuis plusieurs mois en vain les acteurs du sport ont, il faut le reconnaître dans une grande anarchie, demandé des mesures pour accompagner la crise sanitaire et aujourd’hui pour le plan de relance. Mais il a fallu que Tony Parker s’exprime dans les médias pour que l’Elysée se saisisse du problème et débloque la situation. Au final :

107 millions d’euros pour les clubs pros en compensation de l’absence de billetterie ;

100 millions d’euros pour financer un pass-sport en 2021 pour aider les jeunes et les personnes en situation de handicap à s'inscrire dans un club ;

reconduction du fond d’urgence de 15 M€ pour soutenir les associations ;

20 M€ accordé aux fédérations pour compenser les pertes de licences ;

5 000 postes de service civique, sur les 80 0000 au total, seront réservés pour le sport.

Pour les prochaines semaines, le Président a annoncé un retour éventuel des mineurs à l'une des deux dates clés de décembre, le 1er ou le 19 décembre, si la situation sanitaire le permet, et une jauge dans les enceintes sportives calculés par densité par exemple un siège sur deux ou une personne par mètre carré et non pas une jauge arbitraire 1000 ou 5000 personnes.

Une grande campagne de communication interministérielle pour promouvoir la pratique sportive sera lancée en 2021.

Ouf ! Il était temps. Temps de siffler la fin de la récréation et de redonner du sens à une politique publique du sport totalement illisible où chacun joue sa partition. (A lire : Du déconfinement au reconfinement : les 6 mois qui ont marqué l’explosion du modèle sportif français). Mais ce n’est pas trop tard.

Merci Monsieur Parker pour cette sortie médiatique. Pas sûr que sans vous cette réunion ait eu lieu car on l’a bien compris, à l’Elysée, le sport est avant tout une affaire de communication.