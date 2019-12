Revue de presse de la semaine

Spécificité du sport en Europe

Jean-Michel Brun, secrétaire général du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et membre de l’Exécutif des Comités olympiques européens (COE), a eu l’honneur de faire le discours d’ouverture à Bruxelles, le 17 décembre 2019, à l’occasion du séminaire sur le Sport de la Commission européenne. Le sujet concernait la Spécificité du Sport au sein de l’UE.

Roxana Maracineanu chahutée : le parquet de Bobigny ouvre une enquête

La ministre des Sports avait été prise à partie vendredi 13 décembre en marge d'un match du Red Star.

Quand les collectivités promeuvent le sport au féminin

Les collectivités locales sont nombreuses à prendre des initiatives pour promouvoir le sport au féminin. C'est ce que démontre la récente publication par l'Andes (Association nationale des élus en charge du sport) d'un recueil d'expériences intitulé "Les activités physiques et sportives au féminin dans ma ville".

Les hommes se fient davantage au sport que les femmes pour rester en bonne santé

Une étude américaine montre que les hommes se montrent plus confiants quant à leur capacité à se maintenir en bonne santé, surtout lorsqu'il s'agit de pratiquer une activité sportive régulière.

Lagardère se retire du sport

Arnaud Lagardère. (S.Boue/L'Équipe)

Le Groupe Lagardère a annoncé, lundi, avoir reçu une offre d'achat pour sa branche Lagardère Sports de la part du fonds d'investissement américain H.I.G. Capital.

JO 2024. Les femmes vont-elles pouvoir surfer la vague mythique de Teahupoo ?

La vague de Teahupoo à Tahiti a été choisie par le comité d’organisation des Jeux olympiques pour accueillir les épreuves de surf en 2024. Pourtant, elle a été bannie du circuit professionnel féminin il y a treize ans.

JO de Paris : Tony Estanguet à Metz pour signer le label "Terre de jeux 2024" avec le Grand Est

Le président du comité d'organisation des JO Paris 2024, le Béarnais Tony Estanguet, va signer, ce vendredi matin à Metz, le label "Terres de jeux" avec la région Grand Est. Un label qui va être décliné en 50 actions.

[VIDEO] Pédophilie dans le sport : l'omerta

"Envoyé spécial" et Disclose ont enquêté sur la pédophilie et les violences sexuelles dans les clubs sportifs, amateurs ou professionnels. Le constat est accablant : des dysfonctionnements majeurs existent partout en France et concernent tous les sports.

La FFA veut priver d'équipe de France les athlètes suspendus pour dopage

Échaudé par les récentes affaires de dopage, le président de la FFA André Giraud aimerait interdire l'accès à l'équipe de France aux athlètes de retour d'une suspension pour dopage. Une mesure qui devrait être compliquée à mettre en place.

L’incurie de la ministre, le silence coupable des autorités

Clubs, ligues, fédérations, dirigeants sportifs : ils ont cherché à étouffer des cas de violences sexuelles dans le sport ou n’ont pas alerté la justice, comme l’exige la loi. La ministre des sports est elle-même accusée de négligence dans une affaire récente.

Noël Le Graët pense que les clubs de football « ont relâché la pression » sur leurs supporteurs

Le président de la fédération française en appelle à la responsabilité des dirigeants de clubs après une série d’incidents dans ou aux abords des stades.

Comment l’Oise ouvre les bras aux JO 2024

Département de France actuellement le plus estampillé « Terre de Jeux 2024 », l’Oise veut en profiter pour renforcer son offre sportive. Plus de soixante projets destinés à devenir un Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) sont arrivés sur le bureau du conseil départemental.