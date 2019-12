Revue de presse de la semaine

Les « vrais » chiffres du bénévolat

En ce 5 décembre, à l'occasion de la journée internationale du bénévolat, nous tentons d'y voir clair sur la question du nombre de bénévoles. Combien sont-ils ? Différents chiffres circulent sur leur nombre en France qui s’échelonnent de 12 à 22 millions… Aucun n’est vraiment faux. Selon ce qui est compté, la manière de poser les questions, ce qu’on veut mettre en valeur, on obtient des résultats différents. Il faut juste savoir de quoi l’on parle !

JO 2020 : une «maison de la haute performance» pour les sportifs français

L’Agence nationale du sport annonce la mise en place d’un espace dédié aux athlètes et à leurs entraîneurs durant les JO de Tokyo. Un concept novateur.

Mission CTS : encore une occasion manquée d'améliorer la performance du sport français

Avertissement…

Aujourd’hui, celui qui critique un changement annoncé est tout de suite accusé de vouloir défendre le vieux monde, et se trouve qualifié d’arriéré accroché à son passé. Regretter le vieux monde n’est pas défendable. Avant… ce n’était pas mieux que maintenant… L’avis de Woody Allen, qui affirme « Je m’intéresse à l’avenir car c’est là que j’ai décidé de passer le restant de mes jours », doit être largement partagé.

Remarques et interrogations de Jean-Pierre BOUCHOUT sur le rapport des tiers de confiance (Yann CUCHERAT et Alain RESPLANDY-BERNARD) remis à la Ministre des sports le 4 décembre 2019.

Quand la réalité augmentée révolutionne le sport dans les stades

Debouts dans la ferveur du Stade de France, les supporters des Bleus brandissent leurs smartphones. Caméras tournées vers le terrain, ils suivent la rencontre en réalité augmentée sur leur écran pour obtenir des statistiques précises sur chaque joueur en temps réel.

Le mouvement olympique toujours branché sur l’e-sport

La porte des Jeux olympiques n’est pas définitivement fermée pour l’e-sport. Lors du 8e Sommet olympique, qui s’est tenu samedi 7 décembre à Lausanne, les membres du Comité international olympique (CIO) ont encouragé les fédérations sportives internationales «à examiner comment gouverner les formes électroniques et virtuelles de leurs sports et à étudier les possibilités offertes avec les éditeurs de jeux.» L’instance sportive mondiale affirme que les jeux simulant les disciplines sportives réelles ont «un grand potentiel en termes de coopération et d’intégration dans le mouvement sportif.»

Vichy décroche l'organisation des premiers Jeux des Masters en France !

La décision du Comité national olympique et sportif est tombée ce mercredi matin : Vichy vient d'être retenue pour accueillir les premiers « Jeux des Masters français ». Une compétition nationale multisports dédiée aux plus de 35 ans. Plus de 10.000 personnes sont attendues pour la première édition, en octobre 2020, dans la commune auvergnate.

Rulantica : on a testé le nouveau complexe aquatique d’Europa Park

Le parc d’attractions allemand, situé à une heure de Strasbourg, vient d’ouvrir un vaste complexe aquatique familial. Entre sensations fortes, rires et repos.

La FDJ, troisième partenaire

Son nom était cité depuis plusieurs mois. Selon Le Parisien, la FDJ devient le troisième partenaire officiel des Jeux de Paris 2024. Mais, à la différence des deux premiers, le groupe bancaire BPCE et EDF, la FDJ rejoint le programme de marketing national au deuxième rang, comme partenaire officiel. Elle avait été la première entreprise française à soutenir la candidature

Conseillers techniques sportifs : un « resserrement du nombre de fonctionnaires » préconisé

Présenté mercredi 4 décembre, le rapport des tiers de confiance chargés par la ministre des sports de trouver une issue à la crise des CTS plaide pour une diminution du nombre d’agents publics mis à la disposition des fédérations.

Centre aquatique Paris-2024: offres trop chères, l'attribution du chantier reportée

La Métropole du Grand Paris, maître d'ouvrage pour le centre aquatique (CAO) des JO de Paris-2024, a voté mercredi la prolongation des négociations avec les entreprises candidates, jugeant trop chers leurs projets, financés par l'Etat et les collectivités.

Le sport-santé, futur héritage des JO de Paris 2024

Pour les organisateurs des Jeux olympiques de Paris, en 2024, cet événement est une occasion unique de remettre plus d’activité physique dans le quotidien des Français. Une stratégie dont les grandes lignes ont été annoncées à Biarritz, le 29 novembre.

Denis Masseglia au service de tous les sports

le président du CNOSF, Denis Masseglia il y a deux manières d’analyser le Sport Français : les résultats sportifs internationaux et là on est sur une dynamique intéressante avec notamment plusieurs titres de champions du monde mais une inquiétude à avoir à l’approche de Paris 2024 car l’impression d’être prêts à recevoir cet évènement planétaire n’est pas donnée aux yeux du monde. Entretien exclusif avec un homme discret dans les médias mais actif sur le terrain.

Les vagues de surf artificielles déferlent sur la France

Des projets, dans les Landes ou en Loire-Atlantique, s’inspirent des « surf parks » américains ou britanniques.

Pour le surf, Paris 2024 et le CIO sur la même vague

La messe serait-elle déjà dite ? Possible. Pas certain. Invité à s’exprimer devant la commission exécutive du CIO à Lausanne, mercredi 4 décembre, Tony Estanguet a évoqué le choix à venir du site du surf pour les Jeux de Paris 2024. Il l’a fait au conditionnel. Mais le ton de ses propos a suggéré que la course était sur le point d’être bouclée. Avec un dossier en tête de liste : Tahiti.

