Réussir Paris 2024  : le plan Ambition Bleue

Améliorer un modèle français du sport créé dans les années 1960, revisité mais jamais profondément réformé. Remettre le sport français sur les rails de la réussite, et surtout faire monter les athlètes français sur la première marche des podiums de Paris 2024.

À trois années des Jeux de Paris, le chantier avance.

Passer d’un service de « prêt-à-porter » à un service de « haute couture », « engager la France dans une culture du résultat et de la performance durable » sont des formules que l’on retrouve souvent dans la présentation du nouveau dispositif qui, dans le cadre de l’Agence nationale du sport (ANS), doit permettre à la France de « performer » à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et au-delà. Une mission annoncée dès septembre 2017, et confiée à Claude Onesta aujourd’hui manager du haut niveau à l’Agence nationale du sport. Début 2021, sous l’autorité de Roxana ­Maracineanu, une nouvelle organisation se dessine. En trois ans, le visage du sport a beaucoup changé. Rattachement du sport à l’Éducation nationale, création de l’Agence nationale du sport, mise en place des conférences régionales du sport, c’est un véritable bouleversement qui se dessine. D’autant que l’ambition est plus vaste encore. Passer d’un modèle de gestion administré par l’État à un mode partenarial impliquant, à travers les douze membres fondateurs de l’Agence, la diversité des acteurs en présence.

Rompre avec l’empilement des structures

La nouvelle organisation se met en place sur un constat assez largement partagé. Des subventions peu ciblées, un empilement des dispositifs – plutôt orientés vers les structures – et une absence de lien entre les moyens attribués et les performances des athlètes. La comparaison de la France avec la concurrence est éclairante. La France dispose de moyens équivalents mais des pays ayant des réformes structurelles la dépassent : Royaume-Uni, Pays-Bas, ­Allemagne, Italie. Un constat illustré par cette formule : « La concurrence manage, la France administre ; la concurrence évalue, la France réglemente ». Un remède s’impose : améliorer notre organisation et nos méthodes avec une volonté, faire émerger une filière d’accès au haut niveau « à la française ».

Le Cercle de la haute performance

Pivot de ces évolutions, le pôle Haute performance de l’Agence nationale du sport doté d’une équipe de seize personnes et managé par Claude Onesta. Une équipe complétée par des managers territoriaux de la haute performance (17 à terme). Une équipe dont la mission[…]