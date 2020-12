Régis Juanico : « Le sport amateur à l’arrêt est une perte de lien social et de bien-être collectif »

A l’occasion de la séance des Questions d’actualité au Gouvernement du mardi 8 décembre, le député de la Loire, Régis Juanico, a interpellé le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, sur l’urgence de mesures de soutien pour le secteur sportif (amateur, professionnel, loisirs marchands) en grande difficulté du fait de la crise sanitaire.

Interrogé sur la reprise des activités des salles commerciales, sur le retour du public dans les stades ou arenas et sur la reprise des sports collectifs pour les adultes, le Ministre a botté en touche en se gardant de donner des dates précises, ce qui ne rassurera pas les acteurs du sport qui ont besoin de visibilité.

Sur la mise en place d’un « Pass-Sport » aide financière à la reprise d’une licence en club qui est une bonne idée, il s’agit en fait d’un coupon-sport pour un montant moyen de 50€ à destination de 2 millions de jeunes de moins de 16 ans, sous conditions de ressources.

Régis Juanico a souligné la faiblesse des moyens financiers mobilisés pour le Pass-Sport (100 millions d’euros) mais aussi que le calendrier de mise en œuvre envisagé par le gouvernement, à l’été 2021 était trop tardif par rapport au nécessaire accompagnement de la reprise d’activités des clubs amateurs au 1er trimestre 2021.

Quant à l’annonce par le Ministre de la création d’une « spécialité EPS » au bac à la rentrée 2021 pour une application en 2022, celle-ci vient tard et sonne comme un aveu que l’éducation physique et sportive avait été oubliée lors de la réforme initiale du bac l’an dernier du même Ministre... Blanquer. Tout comme le lancement tardif de l’expérimentation du dispositif « 30 minutes d’activité physique par jour » dans la seule académie de Créteil et qui aurait mérité d’être généralisée à tous les élèves pendant le 2e confinement.