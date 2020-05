Pour l’association des Maires de France le guide du ministère des sports est « inapplicable »

Un guide « inapplicable », selon l’AMF pour qui « de nombreuses recommandations contenues (y) sont en contradiction avec les avis du Haut Conseil scientifique et du Haut Conseil à la santé publique ». Un guide rédigé par l'Association nationale des élus en charge du sport (Andes) et celle des directeurs et intervenants d’installations et des services des sports (Andiiss) – mais sans qu’aucune association nationale représentative des collectivités n'ait été associée.

L’article de Maire info signé de Ludovic Galtier illustre la pétaudière dans laquelle les acteurs du sport se débattent face à l’afflux de normes et de réglementation. Entre les fédérations, les interprétations des comités fédéraux pris entre les recommandations fédérales d’une part et des arrêtés préfectoraux d’autre part, les guides du ministère, les circulaires (dont une publiée aujourd’hui INSTRUCTION n DS/DS2/2020/69 du 11 mai 2020 à relative à la reprise progressive et adaptée aux risques liés à l’épidémie de Covid-19 de la pratique des activités physiques et sportifs) et au final la mise en œuvre par les maires, difficile de s’y retrouver.

Au sujet des nettoyages et des désinfections, les recommandations du ministère sont « imprécises, difficiles à mettre en œuvre et inutilement coûteuses ». Le matériel de protection quant à lui « ne correspond pas à l’état d’esprit général des recommandations sanitaires élaborées par le gouvernement ».

Quant aux piscines « Face à une victime inconsciente, le sauveteur secouriste recherche des signes de respiration en regardant si le ventre et/ou la poitrine de la personne se soulèvent. Il ne place pas sa joue et son oreille près de la bouche et du nez de la victime ». Une recommandation « inadaptée », selon l’AMF.

