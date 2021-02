« Pas à la hauteur des enjeux » - Régis Juanico, député de la Loire

Plan de relance pour le sport, budget de l'Agence nationale du sport, plan Marshall pour les équipements sportifs... Entretien avec Régis Juanico, député (Génération.s) de la Loire, coresponsable du groupe de travail sur les JO 2024, à l’Assemblée nationale.

Sur les 100 milliards d’euros du plan de relance, seuls 132 millions d’euros seront consacrés au sport…

Nous étions partis sur 37 millions d’euros ! Il a fallu une intervention du Premier ministre fin novembre pour rectifier le tir. Et tout confondu, si l’on ajoute à ce plan de relance les aides sectorielles ou autres dispositifs comme le Pass’Sport, nous sommes sur environ 400 millions d’euros.

Ce n’est bien sûr pas à la hauteur des enjeux et des besoins du secteur sportif. D’autant plus que ces dispositifs ont été statués en novembre, à une période où les plus optimistes envisageaient une reprise au moins partielle, courant janvier. Il faudra donc très certainement recalibrer les aides[…]