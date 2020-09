Plan de relance : les élus locaux souhaitent que le sport ne soit pas oublié

A la veille de l’annonce du plan de relance par le Premier ministre, les élus locaux (AMF, ADF, France urbaine, ARF et ANDES) lui ont écrit pour demander un « Plan de soutien en faveur du secteur sportif et des collectivités locales ».

Pour une énième fois le constat est identique :

les équipements sportifs sont vétustes ,

, la baisse du budget de l’Etat alloué en faveur des projets d’équipements des collectivités est constante (68 M€ en 2013 à 40 M€ en 2020).

A cela s’ajoute les coûts générés la Covid-19 :

le respect des contraintes liées aux mesures sanitaires pour la désinfection des lieux (respect des différents protocoles sanitaires),

pour la désinfection des lieux (respect des différents protocoles sanitaires), la sécurisation de la pratique (encadrants et personnels formés)...

Tout ceci en rappelant la volonté d’atteindre, tous ensemble, l’ambition d’une nation sportive en vue des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.



Et de demander plus de moyens :

intégrer les équipements sportifs dans les priorités visées par l’abondement d’un milliard d’euros de l’enveloppe de la DSIL,

visées par l’abondement d’un milliard d’euros de l’enveloppe de la DSIL, déplafonnement des taxes avec un fléchage vers l’Agence nationale du Sport ;

avec un fléchage vers l’Agence nationale du Sport ; prévoir une enveloppe équipements sportifs dans le cadre du plan de relance défini par l’Union européenne.

Le Premier ministre, ancien président de l’Agence nationale du Sport, prendra-t-il en compte les demandes de ses anciens collègues, membres du conseil d’administration de l’Agence ? Réponse d’ici la fin de semaine !