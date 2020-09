Plan de relance dans le sport : pour France urbaine le compte n’y est pas

Selon le communique de presse, « la mobilisation financière de l’Etat en matière de sport est faible et présage pour l’avenir un portage encore plus conséquent des collectivités territoriales et principalement du bloc local en dépenses d’investissement et de fonctionnement. »

France Urbaine rappelle que les grandes villes, communautés et métropoles ont été très nombreuses à décider durant la crise sanitaire des reports de charges, des maintiens de subventions « sur service non fait » ou des dotations de subventions exceptionnelles pour les associations sportives.