Piscines à moitié fermées : la ministre assure le SAV

S’il est un domaine ou la Ministre déléguée au sport est particulièrement à son aise c’est celui des piscines. Pas besoin de chef de bureau, la ministre répond elle même à toutes les questions.



Vendredi dernier d’abord avec une intervention lors d’une webinaire organisée par Asporta. La ministre a précisé plusieurs points importants concernant l’accueil des publics prioritaires (notamment scolaires et les personnes possédant une prescription médicale). Le replay de ce webinaire est téléchargeable ici.



Hier matin, c’est elle qui a demandé au réseau La piscine de demain d’organiser un webinaire. 350 personnes ont ainsi participé à ce webinaire (lundi 9 novembre de 11h00 à 12h00).

« Madame la Ministre a abordé des sujets qui ont permis une analyse fine de la situation actuelle et des réponses adaptées en temps voulu :

- état des lieux des équipements fermés et ouverts ;

- identifications des raisons de fermetures, et de freins à la pratique pour les équipements restés ouverts ;

- comment, à l’issue de ce temps de confinement, redémarrer dans de bonnes conditions, en particulier pour le public mineur »