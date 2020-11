Palmarès des villes marchables

La Fédération française de randonnée et ses partenaires de la plate-forme associative « Place aux piétons » (Rue de l’Avenir et 60 Millions de piétons) lancent un Baromètre des villes marchables. Jusqu’à fin février 2021 les français sont invités à répondre à un questionnaire en ligne pour donner leur avis sur la « marchabilité » de leur commune : se sentent-ils en sécurité, les circulations piétonnes sont-elles confortables, bien entretenues, existe-t-il des points noirs ? …

L’exploitation des réponses permettra de déterminer un palmarès national et pour chaque commune de calculer cinq indicateurs donnant un aperçu du ressenti des piétons sur leur politique en faveur de la marche et ainsi de se comparer avec d’autres communes. A travers l’amélioration de la place des piétons dans les espaces publics la fédération à la fois améliore notre cadre de vie et favorise le développement des nombreuses activités sportives qui se pratiquent dans les espaces urbains.