« Nous souhaitons évoluer vers une organisation en réseau d’établissements » - Jérôme Rouillaux, président du CPDE

Rôle du CPDE, synergies possibles avec la préparation des Jeux olympiques, gouvernance territoriale... Entretien avec Jérôme Rouillaux, son président.

Quel est le rôle de votre réseau ?

Le Conseil permanent des directeurs d'établissement (CPDE) est une association professionnelle des directeurs des CREPS, écoles nationales et Insep. Notre objectif est de favoriser les échanges de pratiques entre les membres, de promouvoir et de coordonner les fonctions des équipes de direction d’établissement dans leurs spécificités auprès des différents interlocuteurs institutionnels. Nous assurons la coordination sur le plan national de l’action et des réflexions des personnels de direction. Nous avons également vocation à promouvoir nos établissements placés sous la double tutelle du ministère des Sports et des régions.

Quelles sont les[…]