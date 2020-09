" Nous proposons de créer une école des cadres du sport"» - Philippe Bana, président de l'ASDTN

Missions de l’Association des directeurs techniques nationaux, rôle des DTN notamment dans le cadre du futur schéma territorial de haut niveau... Entretien avec Philippe Bana, son président.

Quelle est la mission de l’Association des directeurs techniques nationaux (ASDTN) ?

Notre vocation est de rassembler et d’accompagner. Nous sommes une force de laboratoire d’idées pour le sport, aux côtés des décideurs. Ces dernières années, forte de l’expérience terrain,­ ­l’ASDTN a émis des projets et idées et s’est constituée en lobby pour défendre le sport lorsqu’il était attaqué. Nous avons une bonne capacité de prédiction et sommes souvent écoutés grâce aux fonctions nationales que nous occupons. La tête en haut et les pieds dans le sol des territoires et des clubs, nous sommes en quelque sorte, « les racines et les ailes des DTN ».