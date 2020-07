« Nous devenons plus ‘‘exigeants’’ dans les projets proposés »

Offre sportive, aides de fonctionnement, mutualisation des moyens… Entretien avec Isabelle Espinosa, vice-présidente déléguée aux sports au conseil départemental du Tarn.

Votre politique a-t-elle permis de diversifier l’offre sportive ?

L’action du département dans le sport remonte aux années 1980. En nous appuyant sur un partenariat avec le mouvement sportif, nous avons voulu aller plus loin en incitant les sportifs à mieux se mettre au service de problématiques plus transversales tels que la solidarité et le bien-être. Les comités départementaux ont joué le jeu en proposant des actions novatrices. L’instauration d’un « Bonus Jeunes » fléché sur les écoles de sport, sur critères définis par les comités, nous a permis d’identifier très concrètement sur l’ensemble du territoire, des associations sportives engagées en faveur de la jeunesse. Les associations sportives se sont par ailleurs très bien saisies du cadre offert par la Conférence des financeurs de la[…]