"Notre institution universitaire doit faire évoluer la parité"

Professeure des universités en droit du sport à Rennes 2, Frédérique Roux partage son temps entre l'enseignement, la recherche et la gestion des formations.

Quelles sont vos fonctions au sein des Staps de l’université Rennes 2 ?

Mon métier d’enseignant-chercheur se décline en réalité en trois métiers : l’enseignement, la recherche et la gestion des formations. J’enseigne le droit du sport et les politiques publiques en matière sportive de la Licence 2 au Master 2. Rattachée au laboratoire VIPS, ma recherche est axée sur les sports de nature et j’aborde à ce titre des matières telles que le droit de l’environnement, le droit du tourisme ou l’aménagement du territoire. Mon troisième métier est la gestion des formations pour lesquelles je mets en place des filières professionnalisantes, et j’accompagne individuellement des étudiants sur leur projet professionnel. J’ai par[…]