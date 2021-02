Une note pour la mise en place des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs

Le directeur des sports du ministère et le directeur de l’ANS ont adressé aux services déconcentrés une note datée du 28 janvier relative à la mise en place des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs. Cette note de 9 pages rappelle principalement ce qui est écrit dans la loi et les décrets d’application.

Au-delà elle incite la conférence régionale du sport à créer des commissions thématiques :

une commission sport de haut niveau ;

une commission équipements sportifs ;

une commission développement des pratiques ;

une commission sur les enjeux économiques l’emploi et la formation ;

une commission sur le développement durable.

Des commissions qui ne sont pas nécessairement en lien avec les thématiques que doit traiter le projet sportif territorial et qui sont selon l’article L 112-14 du code du sport :

1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ;

2° Le développement du sport de haut niveau ;

3° Le développement du sport professionnel ;

4° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;

5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;

6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap ;

7° La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ;

8° La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives.