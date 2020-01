Niort, un pass commun piscines-patinoire

Inspirée par ses voisines, Nantes (Loire-Atlantique) et Angers (Maine-et-Loire), l’agglomération de Niort (Deux-Sèvres) vient de mettre en place une carte d’abonnement commune à ses six piscines et à sa patinoire, en gestion. Avec porte-monnaie électronique intégré.

Avec 21 000 licenciés (dans 135 clubs) sur 120 000 habitants, la communauté d’agglomération du Niortais (CAN) revendique une « tradition de tous les sports et du sport pour tous », comme le formule Alain Baudin, vice-président aux sports et à la politique de la ville et par ailleurs ancien maire de Niort (2003-2008). La collectivité pilote en gestion directe six piscines et une patinoire. « Lorsque celle-ci est devenue communautaire (mars 2018), nous avons souhaité revoir nos abonnements », se souvient-il. « Ne serait-ce que pour faciliter la vie des usagers qui ont plusieurs cartes, selon les équipements qu’ils[…]