Nager vite, mais pas seulement…

La notoriété, justifiée, de nos grands nageurs ne doit pas masquer ce que la fédération fait quotidiennement pour les millions de Français qui pratiquent la natation comme un loisir, une manière de rester en forme ou une protection contre les risques de noyade.

La Fédération française de natation (FFN) comptait 308 000 licenciés en 2018, 380 000 en septembre 2020. Peu de fédérations peuvent se prévaloir d’une telle réussite. « Nous avons mis fin à la licence taxe sur les clubs », explique Laurent Ciubini, directeur général de la FFN. Une réforme technique et administrative : prise de licence par internet, fluidification des relations financières, mais pas seulement : « Nous voulons renouveler le lien entre l’adhérent et la fédération. On s’aperçoit que le dialogue avec les clubs et les licenciés est trop souvent rompu. Aujourd’hui, nous avons la capacité de parler en direct avec nos usagers ».

Ce qui appelle une nouvelle gouvernance. La manière dont cette réforme a été conduite en donne une illustration. L’avis des clubs a été recueilli à travers un sondage confié à Ipsos. Les ligues ont ensuite apporté une contribution écrite. Enfin, un unique temps de restitution a permis de valider la réforme avant qu’elle ne soit adoptée par les instances. Le point fort de cette évolution : l’adaptation de la licence aux demandes des pratiquants (loisir, formation, compétition) et une modulation des cotisations à partir de dix euros. Une baisse des tarifs voulue comme un investissement. Et un pari en voie d’être gagné.

Clubs de natation : renouveler l’offre de pratique

« Les clubs de natation ne sont pas juste là pour apprendre à nager plus vite. Ils ont une place beaucoup plus importante dans la cité », expose le directeur technique national (DTN) Julien Issoulié. Cela a conduit la FFN à renouveler son offre de pratique pour l’adapter à la demande des pratiquants et des acteurs de la natation. « La fédération est une fédération différente des autres, avec une véritable dimension sociétale : sauver des vies en apprenant à nager. » Sur ce point, la FFN a été un[…]