Maisons sport-santé : quel mélange de styles !

Les maisons sport-santé émergent petit à petit sur le territoire français. Le ministère des Sports assure que l’objectif présidentiel des 500 maisons sera atteint l’an prochain. En attendant, faute de modèle économique dédié, ces structures se distinguent surtout par leur hétérogénéité. Leur plein essor passera aussi par la capacité des médecins à davantage prescrire de l’activité physique. Laquelle n’est toujours pas prise en charge par l’Assurance-maladie…

C’était l’une des promesses du candidat Macron à la présidentielle. À savoir, labelliser 500 maisons sport-santé (MSS) d’ici à 2022. L’objectif est assigné noir sur blanc dans la Stratégie nationale sport-santé (SNSS) 2019-2024, politique publique dont l’objectif est d’inciter le plus grand nombre à intégrer la pratique d’une activité physique et sportive (APS) à son quotidien, à des fins de santé. « Nous y serons », assure le ministère des Sports, par la voix de Chrystèle Gautier, cheffe du bureau d’élaboration des politiques publiques de sport-santé. À ce jour, environ 280 structures ont obtenu la labellisation, au terme des deux premiers appels à projets : 138 à l’issue du premier, début 2019, puis 140 à 150, en ce début 2021 (1).

Ces maisons sport-santé ont une quadruple mission : accueillir le public, le renseigner sur les offres de pratiques disponibles localement, l’informer et le conseiller sur les bienfaits de l’activité physique et sportive ou adaptée et l’orienter vers des professionnels qualifiés. Elles s’adressent à des personnes en bonne santé qui souhaitent sortir de la sédentarité, avec un accompagnement spécifique. Mais aussi à des patients souffrant de maladies chroniques qui nécessitent, prescription médicale à l’appui, « une activité physique adaptée, sécurisée et encadrée par des professionnels formés », décrivent de concert, les ministères des Sports et de la Santé. Ces structures s’inscrivent ainsi dans un contexte de double voire triple prévention : primaire, par des interventions en amont de la maladie – grâce à la vaccination ou une action sur les facteurs de risques tels que la sédentarité, le tabagisme, la mauvaise alimentation… Ou secondaire : l’enjeu est alors d’agir à un stade précoce de la maladie et de son évolution. Quant à la prévention dite tertiaire, elle vise la diminution du risque de complications et de récidive.

Pas de schéma national

Les maisons sport-santé réunissent des professionnels de la santé et du sport « dans des espaces physiques abrités au sein de différentes structures » : associations, établissements sportifs, centres de santé, hôpitaux, structures itinérantes… Autrement dit, pas de schéma national « tout fait », y compris dans la forme, ne peut être[…]