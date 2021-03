Les sols démontables jouent la course contre la montre

Parquet de handball à démonter pour accueillir un concert, revêtement PVC permettant d’organiser un match de volley dans une salle où le basket est priorisé… Les sols sportifs démontables sont la clé de l’optimisation des arénas. Encore faut-il que les changements de configuration soient fluides.

Le développement des arénas va de pair avec celui des sols démontables, clé de la polyvalence de ces équipements : « Dès qu’une commune dispose d’une équipe de haut niveau ayant un certain public, cela présente un vrai intérêt pour elle, en matière de notoriété, de se doter d’une belle salle. Mais il lui faut alors la rentabiliser avec d’autres clubs, voire des événements extra-sportifs comme des concerts », explique Morgan Saout, chargé d’affaires du distributeur spécialisé Art Dan. Ce que comprend très bien un directeur de club comme Fabrice ­Pacquelet, du JL Bourg Basket : « L’Ekinox ayant coûté 20 millions d’euros à la communauté d’agglomération, il fallait bien sûr un modèle qui permette sa polyvalence. Cela demande juste de l’anticipation et de la coordination… et parfois des efforts, comme décaler un événement ou aller jouer à l’extérieur ».

Sols démontables : une sous-construction « sportive »

Ces sols démontables sont de deux types, souvent combinés : le PVC ou le linoléum, dont la souplesse assure la sportivité, sont à déformation ponctuelle, tandis que les parquets (hêtre, érable… massifs) sont à déformation surfacique.

« Au début, dans les années 1980-1990, les parquets démontables possédaient des qualités sportives inférieures aux parquets fixes, mais aujourd’hui, ce n’est absolument plus le cas », rapporte Bertrand Géraud, directeur général de Gesport. Ces qualités sont encadrées depuis 2006 par la norme NF 14904, qui définit plusieurs niveaux de capacité d’absorption de choc et de déformation verticale. Chaque nouveau produit fait l’objet de tests de glissance, de rebond de ballon ou encore de résistance à la charge roulante, à l’usure, à l’indentation et aux impacts. « Ce qui fait la sportivité d’un parquet, c’est sa sous-construction. Celle-ci doit amortir les chocs pour éviter que les sportifs ne se blessent, mais elle doit en même temps restituer l’énergie pour le rebond du ballon », poursuit Bertrand Géraud. Les solutions de sous-construction sont diverses : en lambourdage simple ou double, continue ou discontinue, à plots, avec mousse… Par ailleurs, pour les[…]