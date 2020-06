« Les pratiques individuelles vont sans doute sortir renforcées »

© Ville de Rennes et Rennes Métropole

Le sport a été fortement impacté par la crise du Covid-19. Quel est son avenir à court ou moyen terme ? Les pratiques sportives vont-elles changer... Entretien avec Yvon Léziard, conseiller municipal délégué aux sports à la ville de Rennes et professeur émérite des universités en Staps à l'université de Renne II.

Faites-vous partie des optimistes ou des pessimistes sur l’avenir à court-moyen terme du sport local ?

La période à venir s’annonce compliquée et ça démarre d’en haut : pour des raisons à la fois sanitaires, écologiques et économiques, les grands événements sportifs qui occasionnent de longs déplacements et des rassemblements importants vont être discutés par une bonne partie de la population. Au même titre que les manifestations locales dans de grandes enceintes.

Quant au sport amateur, il connaît et va connaître une crise de partenariat. Les sponsors, souvent touchés eux-mêmes par la crise, vont être moins généreux. Du côté des[…]