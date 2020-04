Les piscines publiques vont-elles pouvoir rouvrir ?

Selon un avis de la Société Française d'Hygiène hospitalière, aucune étude concernant la survie du SARS-CoV-2 dans l’eau de piscine n’est disponible à l’heure actuelle.

Toutefois l’eau des piscines ne semble pas un lieu propice pour la survie et le développement des virus qui possèdent une enveloppe comme les virus grippaux ou les virus de la famille des coronavirus. La transmission par ingestion (en buvant la tasse) est la plus fréquente, mais elle peut également se faire par les muqueuses oculaires en particulier, porte d'entrée privilégiée du fait de l'irritation par les substances chimiques qui, par frottement, provoquent des lésions superficielles (conjonctivite des piscines).

L’avis pointe que selon le volume d'eau, la technique utilisée, les conditions d'hygiène et les normes des différents pays, le taux de positivité des eaux de piscine pour les virus va de 0 % à 28 %. En effet, l'eau d'alimentation des piscines est rarement en cause et le virus suspecté est souvent identifié non à partir de l'eau, mais sur des prélèvements effectués sur des baigneurs malades.

Dans ce contexte la Société française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) recommande :

de s’assurer du respect du code de la santé publique destiné à contrôler les dangers microbiologiques dans les piscines publiques traitées avec un désinfectant adapté ;

de faire respecter les règles comportementales des baigneurs (bonnet, douches, pédiluves, absence de troubles digestifs) dans les espaces d’une piscine collective ;

de restreindre l’accès aux piscines des personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs ;

d’inviter les baigneurs hors de l’eau à respecter les gestes barrières (éternuer, tousser dans ses mains et de réaliser un lavage des mains à l’eau et au savon immédiatement après) pour éviter une transmission inter-individuelle en dehors des bassins ;

de maintenir l’accès des piscines collectives aux baigneurs sous conditions de respect des recommandations ci-dessus.

Malgré cela le préfet des Bouches-du-Rhône, sur conseil de l'ARS PACA, a signé un arrêté le 23 avril de fermeture des "piscines privées à usage collectif". Les piscines des copropriétés, situées dans les parties communes, sont directement visées par cet arrêté. Idem dans le Var depuis le 8 avril.