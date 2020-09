Les nouvelles mesures sanitaires pour le sport

Les gymnases et tous les équipements couverts, comme les salles de sport (ERP de type X) sont donc fermés dans les zones d’alerte renforcée et les zones d’alerte maximale. Toutefois, des publics prioritaires pourront continuer d’y exercer leur pratique d’activité sportive au titre d’une continuité éducative, professionnelle ou de haute performance : scolaires, mineurs pratiquant en association sportive, sportifs de haut niveau et espoirs, sportifs professionnels, personnes en formation professionnelle ou universitaire (STAPS).

Les piscines restent ouvertes sur tout le territoire. Toutefois, s’agissant des zones d’alerte renforcée et des zones d’alerte maximale, les piscines couvertes pourront, sur décision du préfet, après concertation avec les élus concernés, être fermées au grand public. Dans ce dernier cas de figure, l’accès restera possible pour les publics prioritaires c’est à dire : les personnes en formation professionnelle (MNS), les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et espoirs, les scolaires et mineurs pratiquant dans les associations sportives. Les piscines extérieures restent ouvertes pour tous les publics.

S’agissant des jauges de spectateurs, les limitations en vigueur sont les suivantes :

• en zone verte : limitation à 5000 personnes et possibilité pour le préfet de déroger à la hausse ;

• en zone d’alerte : limitation à 5000 personnes sauf restriction décidée par le préfet ;

• en zone d’alerte renforcée et en zone d’alerte maximale : jauge limitée à 1000 personnes maximum, sauf restriction décidée par le préfet.

La pratique sportive autonome a toujours été autorisée – et ce sans le masque – dans l’espace public. Naturellement, elle se poursuit donc, dans le respect des limites de rassemblements de 10 personnes.