Les ministres des sports de l’UE appellent à des efforts supplémentaires pour la pratique sportive

A l’initiative de Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, les ministres chargés des sports de l’Union Européenne ont rédigé une lettre ouverte reconnaissant le sport comme facteur indispensable de santé et de bien-être, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire.

La crise du Covid a mis en évidence l’importance du sport et de l’activité physique pour le bien-être, à la fois comme moyen efficace de lutter contre les effets délétères des confinements sur la santé physique et mentale, mais aussi comme moyen de prévention des risques infectieux en situation de pandémie. De manière générale, les personnes en bonne santé semblent avoir été moins sévèrement touchées par la pandémie.

Dans ce contexte les ministres responsables du sport, réitèrent leur engagement à promouvoir le rôle et la valeur du sport et de l’activité physique en matière de contribution à la santé physique et mentale et au bien-être des citoyens et de prévention des maladies chroniques et infectieuses, notamment en période de crise comme la pandémie du Covid et après. Ils appellent à des efforts supplémentaires aux niveaux local, national, régional et européen, nécessaires pour maintenir la contribution du sport et de l’activité physique à la santé physique et mentale de nos citoyens, en particulier des enfants, dans la situation actuelle de pandémie ainsi que dans le contexte des stratégies de sortie et de reprise post-pandémie.