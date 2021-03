Les maisons sport-santé à l'horizon 2022

Selon le ministère des Sports, l'objectif présidentiel portant sur la création de 500 maisons sport-santé à l'horizon 2022 sera atteint. Entretien avec Christèle Gautier,

la cheffe de projet de la Stratégie nationale sport-santé...

L’objectif de 500 maisons sport-santé d’ici à 2022 sera-t-il tenu ?

Oui, nous en prenons bien le chemin. Au niveau local, nous constatons une forte appétence, des élus notamment, pour ce sujet qui répond vraiment à des attentes. En termes chiffrés, cela se traduit par environ 280 MSS actuellement labellisées dont 138 à l’issue du premier appel à projets. Pour le second, nous avions 270 candidatures. Un certain nombre a donc été retoqué pour trois raisons principales : un, l’activité physique adaptée (APA) n’est pas de la rééducation ; deux, il doit y avoir une mise en réseau et des partenariats car la MSS se trouve à l’interface d’une pluralité d’acteurs ; trois, le modèle, économique ne doit pas reposer uniquement sur la[…]