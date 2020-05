Les jardiniers des terrains de sport font entendre leur voix

Née en septembre 2018, l’Association nationale des terrains de rugby élite visait initialement à faire reconnaître et valoriser le métier de jardinier des terrains de sport. Elle est aujourd’hui représentée au sein de la Ligue nationale de rugby où elle porte aussi la voix des techniciens des collectivités.

« Contrairement à l’Angleterre, le travail de jardinier de terrain de sport est très peu reconnu en France », souligne Jean-François Authier, responsable des équipements sportifs et culturels, à la mairie de Colomiers (Haute-­Garonne), où évolue une équipe de rugby en Pro D2. « Or ces hommes constituent une valeur ajoutée incontestable au bon déroulement d’un match. À tel point que le niveau de qualité exigé doit tendre vers la perfection pour un rendu télévisuel le plus beau possible. Mais aussi pour la sécurité des joueurs ».

Faire passer des messages

C’est dans cet état d’esprit que les intendants des stades de Top 14[…]