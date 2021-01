Cette nouvelle vague d’enquête vient montrer à quel point la crise sanitaire a eu des conséquences sur les résolutions des français pour 2021. Jamais ils n’ont tant prévu de pratiquer pour l’année prochaine une activité physique ou sportive régulière, c’est un record !

Priorité 2021 : Pratiquer une activité physique régulière

Sur le podium des bonnes résolutions 2021 arrive en premier « Pratiquer une activité physique régulière » avec 37% (+ 2 points vs 2019), c’est un record. C’est plus particulièrement vrai chez les moins de 35 ans (41%) En 2nd : passer plus de temps en famille : 29% (+8% vs 2019, une progression très forte) surtout chez les personnes de 60 ans et plus (37%). En 3ème : avoir une alimentation plus équilibrée pour 22% des Français (-1 point).

La crise sanitaire a un impact négatif sur la pratique sportive

67% des Français considèrent que la crise sanitaire a rendu plus difficile la possibilité de pouvoir avoir activité physique ou sportive et 75% ont ressenti au moins un impact négatif sur leur bien-être physique, psychologique ou leur état de forme général parce qu’il leur était plus difficile d’avoir une activité physique.

Ce sont les femmes qui sont les plus pénalisées à tous les niveaux :

Sur leur bien-être physique : 62% d’entre elles ont ressenti un impact vs 55% des hommes

Sur le bien-être psychologique : 59% d’entre elles impactées vs 42% des hommes

Sur l’état de forme en général : les femmes sont à nouveau plus impactées (57%) (contre 47% chez les hommes)

Les Français attachés au sport « quoi qu'il en coûte »

L’impact de la crise sanitaire, les confinements successifs et les règles de distanciation sociale auront tout de même eu un impact positif : la proportion de Français faisant du sport a considérablement augmenté mais sur des durées beaucoup plus courtes.

81% des Français pratiquent une activité sportive (+17 points par rapport à décembre 2019) sur une durée moyenne de 2,9 h par semaine (vs 3,7 h en décembre 2019).