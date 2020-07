Les fondateurs de l’Agence nationale du sport s’opposent aux propositions du Conseil d’État sur le décret « gouvernance du sport »

Alors que la discussion bat son plein entre le ministère des Sports et le Conseil d’État sur le projet de décret relatif aux conférences régionales du sport et aux conférences des financeurs du sport, Monsieur Sanaur, directeur de l’Agence, et Monsieur Quénéhervé, directeur des sports au ministère des Sports, ont adressé ce week-end une version de travail aux fondateurs de l’agence alors que l’audition est prévue aujourd’hui le 21 juillet.