Les femmes toujours plus sportives que les hommes en France

Le dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur la pratique du sport en France montre que 53% des Françaises et 49% des Français déclaraient pratiquer un sport au moins une fois par mois. Les femmes qui pratiquent régulièrement à savoir une fois par semaine sont plus nombreuses 42 % que les hommes 40 %.

Les sports les plus pratiqués sont natation, fitness, danse et équitation chez les femmes et cyclisme, football et sports collectifs chez les hommes. Certaines activités sont pratiquées par les femmes et les hommes la randonnée 59% et 58 %, la course à pied 31% et 36 % le tennis 7 % et 11 %.

Le sondage montre que les femmes font face à des obstacles plus importants que les hommes pour pratiquer. S’ils souhaitaient faire plus de sport, 57 % des hommes considèrent que leur emploi du temps chargé constitue un obstacle. Pour les femmes elles sont 61 % à l’affirmer.