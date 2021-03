Les élus réclament un plan gouvernemental exceptionnel Piscine COVID-19

Dans un courrier adressé Madame Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, France Urbaine, l’AMF, l’ANDES et l’Union Sport et Cycle ont demandé une compensation exceptionnelle au surcoût des piscine pendant la crise sanitaire.

La réouverture de ces installations demandées par le gouvernement, à la suite du premier confinement, s’est faite dans le respect de mesures sanitaires strictes qui ont augmenté les charges d’exploitation des piscine du fait de la limitation de l’accès au seul public prioritaire et donc de la limitation des recettes.

Une enquête flash menée par l’AMF à la mi-juillet 2020 a mis en exergue la perte de recettes de ces équipements, quel que soit leur mode de gestion, liée à la diminution de leur fréquentation. Ainsi 51% des gestionnaires ont connu une baisse de la fréquentation supérieure à 50%, et 75% des gestionnaires observent une baisse supérieure à 40%. Pour le mois d’octobre, la perte de fréquentation s’établit à -60%.

Les pertes financières varient de 25% à 75% par rapport à l’année précédente.

Les élus réclament compensation qui pourrait prendre la forme, d’un plan gouvernemental exceptionnel Piscine COVID-19, se matérialisant par la prise en charge de la perte d’exploitation entre l’année N et l’année N-1 qui est comptabilisée dans les comptes publics des collectivités locales.