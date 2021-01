Les chiffres clés du sport en 2020

La majorité de ce recueil est consacré à la pratique sportive. Elle apporte ainsi les réponses aux questions essentielles « Qui pratique ? » et « De quelle manière ? ». Les activités physiques et sportives présentent en effet une très grande diversité de formes. Elles peuvent notamment être pratiquées de façon libre et autonome ou de manière encadrée au sein de clubs associatifs ou de structures privées à caractère commercial (salles de remise en forme par exemple). Ces chiffres-clés s’appuient notamment sur le Baromètre national des pratiques sportives et également sur le recensement des licences et clubs sportifs réalisé chaque année par l’INJEP auprès des 113 fédérations sportives agréées par le ministère des sports.

On y retrouve également des informations sur les lieux et les installations dédiés à la pratique du sport en France, les structures encadrant la pratique sportive (associations sportives, organisation du sport fédéral et du haut niveau) ainsi que sur l’économie et l’emploi du sport sur le territoire national.

Toutes les données présentées ici sont disponibles sur le site injep.fr