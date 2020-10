« Les acteurs ne veulent pas voir ou regardent ailleurs » - Jacqueline Costa-Lascoux

La radicalisation dans le sport... Une réalité, mais pourquoi ? Est-il possible de lutter contre cette radicalisation ? Entretien avec Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de recherche au CNRS, membre du bureau exécutif de la Licra.

Quelle est la réalité des phénomènes de radicalisation dans le sport ?

Ces deux dernières années, avec la Licra, nous avons animé des réunions dans des cellules de prévention de la radicalisation et d’aide aux familles (CPRAF), créées dans chaque préfecture à la suite du Plan national de prévention de la radicalisation (PNPR). Et en présence des services de l’État, de la police, de la gendarmerie, de l’Éducation nationale, du secteur social…

Nous nous sommes rendus dans vingt-cinq départements et dans chacun d’entre eux, les acteurs présents ont reconnu que certains sports étaient bien des lieux de radicalisation, notamment des jeunes. Les plus concernés : le football, le futsal, la boxe et les autres sports de[…]