Les 10 propositions du Grenelle de l’éducation et de l’inclusion par le sport

Lundi s’est tenu à Garges-lès-Gonesse le Grenelle de l’éducation et de l’inclusion par le sport. Le 22 novembre dernier dans une tribune qu'ils ont adressée à « L'Equipe », plus de quatre-vingts responsables de clubs amateurs, champions, dirigeants sportifs et élus locaux avaient lancé un appel pour soutenir les associations sportives de quartier au bord du gouffre.

Un collectif de maires mené par Benoît Jimenez (Garges-lès-Gonesse), Catherine Arenou (Chanteloup-les-Vignes) Guillaume Delbar (Roubaix), Gilles Leproust (Allonnes) et Philippe Rio (Grigny) avaient décidé d’interpeller le pouvoir exécutif en organisant ce grenelle.