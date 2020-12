Jeune sport, âgé de seulement 30 ans, le triathlon s’est développé à une vitesse fulgurante. Il a su séduire les athlètes les plus endurcis comme un large public, grâce à une politique réussie de diversification.

« Lors de sa création, au début des années 90, qui aurait pu imaginer que le triathlon connaîtrait un développement exponentiel ? », s’émerveille Philippe Lescure, président de la Fédération française de triathlon. Rappelant que « le triathlon est un sport jeune (30 ans) qui consiste à enchaîner trois sports les plus pratiqués par les Français : la natation, le cyclisme, la course à pied ». Trois sports déjà bien encadrés par leurs fédérations correspondantes ce qui, à coup sûr, n’aurait pas dû favoriser l’émergence d’une nouvelle discipline. C’est pourtant ce qui s’est produit : « L’introduction du triathlon aux Jeux de ­Sydney en 2000 a été une formidable reconnaissance et un coup d’accélérateur déterminant ». Même enthousiasme chez Bernard Saint-Jean, directeur général de la fédération qui insiste sur la dimension sociétale de l’activité : « Le triathlon est la fédération du XXIe siècle. Nous apprenons à nos concitoyens à se déplacer dans l’eau (natation), sur terre (course à pied) et dans l’air (vélo). Maîtriser ces savoirs est facteur d’autonomie et de santé. Nous sommes aussi partie prenante des solutions à mettre en place pour faire face aux grandes questions de société qui s’imposent à nous. Par exemple, un de nos clubs (le Stade Français) incite ses membres à se rendre au travail ou à l’école à pied ou à vélo ».