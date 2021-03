Le sport féminin plus impacté par la crise sanitaire

La crise sanitaire a durement impacté la pratique sportive féminine

73 % des femmes ont diminué leur pratique sportive depuis le début du confinement contre 69 % des hommes. 72 % d’entre elles pensent qu’elles disposent de moins de temps que les hommes pour faire du sport. Même constat pour 62 % des Français.

Le sport féminin moins suivi à la télévision et à la radio

Après une belle performance en 2019, le sport féminin est moins suivi par le public français avec une baisse de 9 points. Cette baisse ne concerne pas les amateurs de sport qui, pour 80 % d’entre eux, restent fidèles aux événements sportifs féminins.

Et pourtant les Français veulent en voir plus dans les médias

Les Français (54 %) et particulièrement les amateurs de sport (72 %) veulent voir plus de sport féminin dans les médias (TV et radio) et même plus de femmes journalistes sportives.



62 % des Français et 75 % des amateurs de sport souhaitent plus de femmes journalistes sportives.

Cette infographie est fondée sur des données issues d’un sondage Odoxa réalisé par RTL et Winamax.