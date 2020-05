" Le sport est un vecteur essentiel dans l’épanouissement de la personne en situation de handicap" - Myriam Wischlen

Rôle au sein de l’Association régionale d’aide aux handicapés moteurs (ARAHM), missions, engagement bénévole… Entretien avec Myriam Wischlen, coordonnatrice des activités physiques et sportives.

Quel est votre rôle à l’ARAHM ?

J’ai pour mission de développer et de coordonner les activités physiques et sportives adaptées aux besoins et aux attentes du public en situation de handicap moteur, y compris le polyhandicap. C’est plus d’une quinzaine d’activités différentes y compris en mixité avec un public de personnes valides. Pour cela, je crée des adaptations individuelles pour faciliter la pratique sportive et des outils pédagogiques appropriés. J’établis des partenariats avec les clubs de sports, des ligues, des collèges, des lycées, des fédérations nationales et internationales. J’organise également des manifestations et des déplacements sportifs, notamment avec la gestion du suivi de jeunes à potentiel lors des stages de haut niveau ou des[…]