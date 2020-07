Le sport dans les priorités de la rentrée pour l’Éducation nationale

Voici un des effets immédiats d’un ministre de l’Éducation nationale en charge du sport. « L'année 2020-2021 sera caractérisée par le développement du sport et de la culture dans la vie de chaque élève. L'éducation physique et sportive ainsi que l'ensemble des disciplines artistiques seront au cœur de cette priorité. » précise la circulaire de rentrée 2020. On se souvient que le sport était absent de la précédente circulaire

Ainsi pour poursuivre l’élévation générale du niveau des élèves, la circulaire prévoit d’accroire la place de l'éducation physique et sportive, des arts et de la culture « L'importance de l'éducation physique et sportive (EPS) doit être soulignée, à tous les niveaux d'enseignement. Elle contribue à la santé des élèves, mais aussi à leur confiance en eux et, de manière transversale, à d'autres compétences (esprit d'équipe, respect des règles, etc.). Dans le premier degré, les professeurs des écoles veillent à assurer effectivement les 3 heures d'EPS par semaine, notamment dans le cadre des 30 minutes d'activité physique quotidienne. »

Une nouvelle organisation territoriale de l’Etat

La circulaire de rentrée 2020 précise « Le rassemblement en un même ministère des enjeux de l'éducation, de la jeunesse et des sports doit permettre dès l'année 2020-2021 de développer des actions cohérentes fondamentales pour l'élève entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Cette cohérence se réalise en s'appuyant sur la nouvelle organisation territoriale de l'État. »