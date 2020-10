Le Mouvement sportif s’associe à l’hommage national à Samuel Paty

Dans un communiqué le Comité National Olympique et Sportif Français et ses Fédérations sportives ont condamné fermement l’attaque terroriste qui a coûté la vie à Samuel Paty et s’associent à l’hommage national qui lui sera rendu mercredi 21 octobre à la Sorbonne.

« Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses proches. Nous tenons aussi à faire part de notre soutien le plus total à la communauté enseignante choquée et durement éprouvée par cet acte odieux qui vise à semer la peur et à restreindre la liberté d’expression et d’enseignement. » indique le communiqué.

Et de poursuivre « Nos éducateurs sportifs et nos bénévoles ont tous à cœur de faire du sport un outil d’éducation et d’émancipation des individus. Les valeurs éducatives du sport s’inscrivent dans le prolongement des missions de l’école de la République. Nous partageons avec elle la défense et le respect de la laïcité qui est le fondement même de notre pacte républicain. Contre la violence, le fanatisme et la haine, le Mouvement sportif défend et continuera de défendre sans relâche les valeurs de respect, de liberté et de tolérance prônées par la Charte Olympique. Nous continuerons de faire bloc sur tous nos territoires pour la défense du vivre-ensemble et de la cohésion nationale. »